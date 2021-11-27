Прилепин вызвался возглавить борьбу с революционерами в России

Захар Прилепин заявил, что у большого количества жителей России велика степень раздражения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что готов возглавить контрреволюцию в РФ. При этом политик подчеркнул, что в ближайшее время в стране вряд ли произойдет переворот.

«Я могу возглавить контрреволюцию. Вот это взялся бы. Если появится условный [экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр] Турчинов или [экс-президент Украины Петр] Порошенко, или еще какая-нибудь сволочь в России и скажет, что „я несу вам свободу“ — конечно, я возглавлю контрреволюцию», — цитирует Захара Прилепина News.ru.

Политик считает, что «сегодня вечером» революция невозможна. При этом он подчеркнул, что в России велика степень раздражения у огромной части населения. Прилепин напомнил, что почти 20 миллионов россиян живут за чертой бедности. По его мнению, массовые волнения могут вызвать введение QR-кодов, рост цен и сельскохозяйственный кризис. «Вдруг в Москву приезжают семь миллионов человек и начинают ее шатать. Я не скажу, что купирована эта опасность — она, безусловно, есть», — отметил Прилепин.

Писатель заявил, что люди, которые «исповедуют» его взгляды, должны иметь возможность воздействовать на ситуацию и предотвращать революции. По словам Прилепина, это является его задачей.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин заявил, что повсеместное введение QR-кодов в России «приведет к Майдану». По его мнению, все происходящее не имеет отношения к медицине. Делягин считает, что QR-коды — это способ «выбесить людей, лишив их средств к существованию».