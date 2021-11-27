Директора взорвавшейся шахты в Кузбассе отправили за решетку. Фото

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Суд в Кемерово. Кемерово, суд, кемерово, махраков сергей
Директора шахты обвинили в нарушении требований безопасности, которые повлекли смерть по неосторожности Фото:
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В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Центральный районный суд Кемерово вынес решение в отношении директора взорвавшейся шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Махракова. Ему избрали меру пресечения в виде заключения стражу на два месяца, сообщил корреспондент URA.RU. Сам обвиняемый вину не признал.

«Против Махракова и его первого заместителя Андрея Молостова возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“. Директора шахты отправили под стражу сроком на два месяца», — передает с места события корреспондент URA.RU.

Также 27 ноября суд вынесет решение по остальным фигурантам дела. В Следственном комитете завели уголовное дело из-за аварии в шахте против пяти фигурантов: директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова. Начальника участка Сергея Герасименко обвинили по 3 статьи 217 УК РФ, а главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина — по части 3 статьи 293 УК РФ.

Кроме того, по этому делу на два месяца арестован государственный инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин. Он проведет в СИЗО до 26 января 2022 года по делу о халатности на шахте.

Пожар на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября, пишет «Ридус». Там пострадали 63 человека, умерли 52 человека. Предположительно, причиной стал выброс метана, сообщает RT. Также возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Суд в Кемерово. Кемерово
Сергей Махраков в зале суда
Фото:
Суд в Кемерово. Кемерово
Фото:

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