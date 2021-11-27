Психиатр: коронавирус может вызывать галлюцинации и деменцию

Галлюцинации могут появиться у пациентов с коронавирусом, которые находятся в реанимации, уточнил Георгий Костюк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может вызывать у пациентов изменения психического состояния, вплоть до галлюцинаций и деменции. Об этом рассказал главный внештатный психиатр Москвы, главврач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Алексеева» («Кащенко», прим. URA.RU), профессор Георгий Костюк. По его словам, такое состояние может развиться у больных COVID-19 в реанимации.

«Во время самого инфекционного заболевания, когда возникают токсическая нагрузка, гипоксия, ряд аутоиммунных процессов, — все это может вызвать изменения психического состояния. В этот момент возможны довольно тяжелые расстройства, с помрачением сознания. Могут быть и галлюцинации, может казаться, что кто-то хочет причинить вред. Но это временное явление. Как правило, такое состояние может развиться у реанимационных пациентов», — цитирует Георгия Костюка RT.

Профессор подчеркнул, что эти расстройства не являются специфическими для коронавируса. Они не связаны именно с COVID-19 и могут проявляться при других инфекционных процессах.

Костюк рассказал, что во время выздоровления у пациентов также развиваются определенные расстройства. Из-за токсической нагрузки на нервную систему появляется астения (симптомы напоминают синдром хронической усталости, прим. URA.RU), снижение умственных способностей, ухудшение внимания и памяти. Также могут появляться иллюзорные явления — например, в темноте человек может спутать висящий на плечиках плащ с человеком, пояснил Костюк.

Также неврологи и психиатры предполагают, что после коронавируса может произойти ускоренное наступление нейродегенеративных заболеваний. По словам Костюка, это может привести к ранней деменции. Эксперт отмечает, что пока это только пессимистичный прогноз.

Ранее научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев в разговоре с URA.RU сообщил, что человек может умереть от постковидного синдрома, если в этот период у него разовьются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и начнутся проблемы со свертываемостью крови. По его словам, всем переболевшим COVID-19 нужно проходить углубленную диспансеризацию уже через месяц после выздоровления.