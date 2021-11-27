Психиатр предостерег от покупки прибора против чипов от вакцин

В России появились мошенники, заявляющие, что разработали «дечипизатор», который якобы избавит человека от внедренных в него чипов, полученных вместе с вакциной против COVID-19. Об этом предупредил главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева (ранее — им. Кащенко) Георгий Костюк.
По словам психиатра, существуют такие «предприимчивые люди», заявляющие, что разработали «дечипизатор» — небольшой одноразовый прибор, который можно приложить к месту введения инъекции, сообщает РБК. Мошенники предлагают за небольшую плату уничтожить все микрочипы в организме человека.
Специалист считает, что разрабатывая вакцины, ученые должны говорить о них простым языком. Костюк предложил рассказывать людям информацию о прививках доступным языком, чтобы было объяснено максимально просто и понятно для всех категорий населения.
В ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора сообщили о разработке чипа для выявления COVID. По задумкам экспресс-тест должен определять «генетический портрет» возбудителей внебольничных пневмоний.
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