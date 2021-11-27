27 ноября 2021

Умер артист Александр Градский

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Градский был госпитализирован Фото:

Умер народный артист РФ, певец Александр Градский. Он скончался в возрасте 72 лет.

«Скончался советский и российский певец Александр Градский. Звезда умер около двух часов ночи в больнице», — передает «Пятый канал» данные источника.

Ранее Градский попал в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Ему стало плохо дома, сообщало РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Александр Градский родился в ноябре 1949 года в Копейске (Челябинская область). Он был советским и российским певцом, мультиинструменталистом, автором песен, поэтом и композитором. Он участвовал в качестве наставника в музыкальном шоу «Голос». Градского называли одним из основоположников русского рока. Певец являлся заслуженным народным артистом РФ и руководителем театра «Градский Холл».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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