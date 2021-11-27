Умер артист Александр Градский

Умер народный артист РФ, певец Александр Градский. Он скончался в возрасте 72 лет.
«Скончался советский и российский певец Александр Градский. Звезда умер около двух часов ночи в больнице», — передает «Пятый канал» данные источника.
Ранее Градский попал в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Ему стало плохо дома, сообщало РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Александр Градский родился в ноябре 1949 года в Копейске (Челябинская область). Он был советским и российским певцом, мультиинструменталистом, автором песен, поэтом и композитором. Он участвовал в качестве наставника в музыкальном шоу «Голос». Градского называли одним из основоположников русского рока. Певец являлся заслуженным народным артистом РФ и руководителем театра «Градский Холл».
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