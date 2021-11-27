27 ноября 2021

Политтехнолог назвал последнюю задачу Путина на посту президента

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин должен устранить военные конфликты, считает политтехнолог Фото:
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Война на Украине

Президент РФ Владимир Путин перед своим уходом с поста главы страны должен стать «великим миротворцем» и урегулировать военный конфликт, который длится с 2014 года. Такое мнение выразил политтехнолог Станислав Белковский.

«Последнее, что должен сделать Владимир Путин в своей президентской карьере, которая еще неизвестно когда закончится. Он должен стать великим миротворцем. Собственно, с 2014 года идет речь о том, что нужно создать Карибский кризис, чтобы его потом урегулировать», — сказал Станислав Белковский в эфире радио «Эхо Москвы».

Путин говорил, что пока не принял решение о своем участии в выборах 2024 года. Он заявил, что до них еще много времени и разговоры об этом дестабилизируют ситуацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский нашел виноватого в «потере» Крыма и Донбасса в 2014 году. Зеленский считает, что Крым «потеряли» из-за исполняющего обязанности главы государства в 2014 году Александра Турчинова, а Донбасс из-за экс-президента Украины Петра Порошенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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