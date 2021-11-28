Предложение Глюкозы раскритиковали пользователи соцсетей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) заявила, что в школах нужно оборудовать курилки для детей. К такому выводу она пришла из-за того, что ее 14-летнюю дочь Лиду выгнали из школы за курение. Об этом она рассказала в интервью блогеру Эльдару Джарахову. Она удивлена тому, что курящих дети не выпускают из школы.

Пользователи соцсети Twitter удивились такому предложению и осудили эту идею. Одни считают, что нельзя разрешать курить несовершеннолетним и создавать условия для этого. Другие заявили, что дети все равно будут курить, даже если нет специально отведенных мест для этого.

В соцсетях считают, что в подростковом возрасте рано начинать курить Скриншот Twitter

Комментаторы осудили такое решение Скриншот Twitter

Многие отметили проблему курящих детей и молодых людей Скриншот Twitter

Некоторые пользователи считают, что дети все равно будут курить, даже если им негде это делать Скриншот Twitter

… и назвали инициативу Ионовой странной Скриншот Twitter

В соцсетях иронично похвалили предложение Скриншот Twitter

Некоторые предложили пойти еще дальше Скриншот Twitter

… и сделать в школах не только курилку Скриншот Twitter