Соцсети шокировала идея Глюкозы сделать курилки в школах. «А еще бар и кальянную»

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Пресс-конференция по премьере фильма
Предложение Глюкозы раскритиковали пользователи соцсетей Фото:

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) заявила, что в школах нужно оборудовать курилки для детей. К такому выводу она пришла из-за того, что ее 14-летнюю дочь Лиду выгнали из школы за курение. Об этом она рассказала в интервью блогеру Эльдару Джарахову. Она удивлена тому, что курящих дети не выпускают из школы.

Пользователи соцсети Twitter удивились такому предложению и осудили эту идею. Одни считают, что нельзя разрешать курить несовершеннолетним и создавать условия для этого. Другие заявили, что дети все равно будут курить, даже если нет специально отведенных мест для этого.

В соцсетях считают, что в подростковом возрасте рано начинать курить
Комментаторы осудили такое решение
Многие отметили проблему курящих детей и молодых людей
Некоторые пользователи считают, что дети все равно будут курить, даже если им негде это делать
… и назвали инициативу Ионовой странной
В соцсетях иронично похвалили предложение
Некоторые предложили пойти еще дальше
… и сделать в школах не только курилку

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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