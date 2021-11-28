Певица Глюкоза (Наталья Ионова) заявила, что в школах нужно оборудовать курилки для детей. К такому выводу она пришла из-за того, что ее 14-летнюю дочь Лиду выгнали из школы за курение. Об этом она рассказала в интервью блогеру Эльдару Джарахову. Она удивлена тому, что курящих дети не выпускают из школы.
Пользователи соцсети Twitter удивились такому предложению и осудили эту идею. Одни считают, что нельзя разрешать курить несовершеннолетним и создавать условия для этого. Другие заявили, что дети все равно будут курить, даже если нет специально отведенных мест для этого.
В соцсетях считают, что в подростковом возрасте рано начинать курить
Скриншот Twitter
Комментаторы осудили такое решение
Скриншот Twitter
Многие отметили проблему курящих детей и молодых людей
Скриншот Twitter
Некоторые пользователи считают, что дети все равно будут курить, даже если им негде это делать