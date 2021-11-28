«Первый канал» решил судьбу «Голоса» после смерти Градского

На «Первом канале» пока не приняли решение о формате выпусков шоу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На «Первом канале» продолжат выпускать программу «Голос» в память об умершем народном артисте РФ, певце, композиторе Александре Градском. Об этом рассказали в пресс-службе «Первого канала».

«Мы считаем своим долгом довести десятый сезон „Голоса“ до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Первого канала».

В пресс-службе отметили, что Градский не бросил шоу даже при плохом самочувствии. Съемочная группа просила его уменьшить нагрузку и отдохнуть, но артист оставался на площадке. «Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков», — рассказали на «Первом канале». В эфир выпустят последние работы композитора, которые он создал вместе с участниками проекта, сообщает Nation News.

О смерти Александра Градского стало известно 28 ноября. Артист скончался в больнице в возрасте 72 лет. Он был госпитализирован с подозрением на инсульт. Источники РЕН ТВ сообщили, что причиной смерти стал ишемический инсульт, который называют инфарктом мозга.