Власти Челябинской области сделали заявление о смерти Градского

Алексей Текслер выразил соболезнования из-за смерти Градского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной музыканта Александра Градского. Сообщение распространила пресс-служба правительства Челябинской области.

«Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной на 73-м году жизни уроженца Копейска Александра Борисовича Градского. Это большая утрата не только для родных и близких, но и для всех поклонников таланта и творчества покойного», — говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве региона отметили, что Градский был легендой отечественного рока, воспитал большое количество музыкантов и оставил после себя богатое наследие. «Память об этом выдающемся мастере и замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто хоть раз слышал его прекрасный голос и знал уникальную в своем многообразии манеру исполнения», — заключили в администрации губернатора.

Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября. До этого он был доставлен в одну из московских больниц с подозрением на инсульт.