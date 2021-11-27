27 ноября 2021
26 ноября 2021
25 ноября 2021

Власти Челябинской области сделали заявление о смерти Градского

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер выразил соболезнования из-за смерти Градского Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной музыканта Александра Градского. Сообщение распространила пресс-служба правительства Челябинской области.

«Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной на 73-м году жизни уроженца Копейска Александра Борисовича Градского. Это большая утрата не только для родных и близких, но и для всех поклонников таланта и творчества покойного», — говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве региона отметили, что Градский был легендой отечественного рока, воспитал большое количество музыкантов и оставил после себя богатое наследие. «Память об этом выдающемся мастере и замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто хоть раз слышал его прекрасный голос и знал уникальную в своем многообразии манеру исполнения», — заключили в администрации губернатора.

Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября. До этого он был доставлен в одну из московских больниц с подозрением на инсульт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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