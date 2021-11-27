27 ноября 2021
26 ноября 2021

Коммунисты вмешались в протест против QR-кодов в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Представили КПРФ приняли участие в согласованном пикете, который анонсировали 22 ноября в закрытых чатах Фото:
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Активисты КПРФ присоединись к участникам согласованного пикета «За верховенство национального законодательства России — за права человека» в Екатеринбурге. Без ведома организаторов акции они раздавали свои листовки и собирали подписи, передает корреспондент URA.RU.

«Врачевать от инфекции, а не плодить общественные болезни! КПРФ будет голосовать против закона о QR-кодах. Именно так выглядит листовка, которую втихаря раздавали активисты из коммунистической партии», — рассказала участница пикета. Листовка имеется в распоряжении редакции.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к первому секретарю Свердловского обкома КПРФ Александру Ивачеву. «Мы полностью поддерживаем участников пикета. Мы присоединяемся к ним. Мы собирали подписи, чтобы представить свое мнение на заседании заксобрания, которое пройдет в декабре», — отметил Ивачев.

Ранее URA.RU писало, что для пикета набирали добровольцев, которые были готовы изготовить плакаты. Во избежание провокаций отбор участников акции производился в отдельном чате. Ранее аналогичные мероприятия уже проходили у ТЦ «Дирижабль» — «Против ограничения прав QR-кодами». В акции участвовали не меньше 40 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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