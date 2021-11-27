Появилось видео драки в ХМАО, где пострадала школьница

В дело о драке подростков в Нижневартовске вмешалась полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьница из Нижневартовска, которую, по словам представителя главы Чечни в ХМАО Адлана Орзалиева, избили из-за национальности, первой вступила в драку со сверстниками. Это следует из записей с камер видеонаблюдения, которые были предоставлены URA.RU УМВД ХМАО.

На видеозаписи девочка проходит мимо нескольких подростков, между ними происходит перепалка. 13-летняя школьница первой наносит удар другой школьнице. Разбирательства прерывает автомобиль, едущий по дороге. Драка продолжилась на противоположной стороне улицы, где брат девочки, которую ударила 13-летняя школьница, толкает зачинщицу на проезжую часть. Дерущихся разнимает мужчина, вышедший из автомобиля.

По сообщению УМВД по ХМАО, инцидент произошел 22 ноября, сейчас в обстоятельствах драки разбирается нижневартовская полиция и изучает видеозапись с камеры наблюдения, на которую попала потасовка. «Полиция Нижневартовска проводит проверку по данному факту. Сотрудникам известно, что участники конфликта ранее не были знакомы, а причиной драки стало желание 10-летнего мальчика подшутить над девочкой», — рассказали в ведомстве. По словам пресс-секретаря управления МВД по ХМАО, родители школьников привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей).

Ранее URA.RU сообщало, что представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в ХМАО Адлан Орзалиев обвинил подростков в избиении и унижении школьницы-чеченки. По словам Орзалиева, девочку унижали, оскорбляли и плевали в нее. Источник агентства в правоохранительных органах исключил конфликт на почве национальной неприязни.