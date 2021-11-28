«Новая газета» нашла вебкам-студии у брата помощника Кадырова

Брат помощника Кадырова попросил журналистов прекратить расследование Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Родной брат помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Кирилл Вариченко является директором вебкам-студии в Подмосковье. В этом он сам признался журналистам «Новой газеты».

Как сообщает издание, первые объявления о работе студии MagicMike появились в интернете в 2017 году. Вариченко в разговоре с журналистами изначально отрицал, что занимался подобным бизнесом, однако позже сам вышел на связь. «MagicMike — это мои студии. Я был директором. И я бы хотел договориться, чтоб вы дальше не копали. Сейчас я работаю в рекламной сфере. Сайт MagicMike и студии я позакрывал. Я готов вам любые деньги предложить. Слишком много на кону», — заявил он в разговоре с «Новой газетой».

Как утверждает издание, одна из вебкам-студий была обнаружена в доме экс-помощника министра здравоохранения России Ильи Шилькрота, который охотно откликнулся на просьбу поговорить и объяснил, что свой особняк сдает в аренду. «Если честно, я ничего не знаю о вебкам-бизнесе. В коттедже уже два года живут очень приличные люди. Они не стали бы таким заниматься», — сказал он, дав журналистам контакты Вариченко, который арендует дом.

Кирилл Вариченко является родным братом помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Филиппа Вариченко. Он гражданин Казахстана, однако с 2015 года проживает в Москве.