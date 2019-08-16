Владельцу пермской многомиллиардной империи государство не дает деньги

Александр Репин хочет от государства еще 160 миллионов рублей за строительство коровника Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Апелляционные суды Москвы и Пермского края отказали ООО «Русь» (владелец — Александр Репин, учредитель холдинга «Сатурн-Р») в выплате субсидий на сумму более 160 миллионов рублей. Про решение московского суда «URA.RU» сообщил директор по маркетингу и развитию холдинга, сын владельца Сергей Репин. Отрицательное решение 17 апелляционного суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Решение Арбитражного суда Пермского края от 22 мая 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказано в решении 17 арбитражного апелляционного суда от 8 августа. Такое же решение 15 августа принял по аналогичному делу и 9 арбитражный апелляционный суд в Москве.

ООО «Русь» требовало от минсельхоза России более 75 миллионов рублей, а от краевого минсельхоза — 88 миллионов рублей. Эти деньги, по мнению истца, государство должно перечислить в качестве компенсации затрат на строительство скотофермы для мясоперерабатывающего предприятия «Телец».

Общая сумма инвестиций в строительство скотофермы составила более 800 миллионов рублей. Из бюджета предприятию Репина вернули 247 млн рублей. Истец считает, что ему недоплатили, потому что не учли, что ферма была построена на 2000 голов, а выплату произвели из расчета только на тысячу. Однако суды не согласились с доводами истца.

По данным картотеки СБИС, общая стоимость компаний Репина превышает 9,5 млрд рублей, его доля более 7,2 млрд рублей.