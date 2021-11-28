28 ноября 2021

Аналитики: в течение года с рынка исчезнут 29 банков

© Служба новостей «URA.RU»
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Аналитики ждут массового закрытия банков Фото:

Около 30 кредитных организаций могут прекратить свое существование к октябрю 2022 года. Об этом говорится в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».

По данным агентства, в период с октября 2021 по октябрь 2022 года до 29 кредитных организаций могут прекратить свою деятельность из-за отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в процессе слияний и поглощений, пишут «Известия» со ссылкой на документ. Одним из главных факторов аналитики назвали снижение прибыли из-за изменений на рынке кредитования. В зону риска в основном попадают банки с низкими рейтингами.

Ранее глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что в ближайшие три года около сотни российских банков ждет закрытие. По его мнению, многие банки теряют рентабельность из-за коронакризиса и снижения ставок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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