Аналитики: в течение года с рынка исчезнут 29 банков

Аналитики ждут массового закрытия банков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около 30 кредитных организаций могут прекратить свое существование к октябрю 2022 года. Об этом говорится в обзоре «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».

По данным агентства, в период с октября 2021 по октябрь 2022 года до 29 кредитных организаций могут прекратить свою деятельность из-за отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в процессе слияний и поглощений, пишут «Известия» со ссылкой на документ. Одним из главных факторов аналитики назвали снижение прибыли из-за изменений на рынке кредитования. В зону риска в основном попадают банки с низкими рейтингами.

Ранее глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что в ближайшие три года около сотни российских банков ждет закрытие. По его мнению, многие банки теряют рентабельность из-за коронакризиса и снижения ставок.