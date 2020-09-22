Сотню российских банков ждет закрытие

В ближайшие три года около сотни российских банков ждет закрытие. Такой прогноз сделал глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
«Думаю, около трети из этой сотни закроются добровольно — в последние годы набирает обороты тренд на цивилизованный выход из бизнеса. Многие банки теряют рентабельность, коронакризис и снижение ставок подстегнули эту тенденцию», — сказал Сухов в интервью газете «Известия».
Из-за этого, по словам эксперта, многие акционеры понимают, что сдать лицензию лучше, чем содержать убыточный банк. Он отметил, что Центробанк этот процесс не сдерживает. По мнению эксперта, еще десяток кредитных организаций присоединятся к более крупным банкам. Остальные — уйдут с рынка через отзыв лицензии. Сухов уточнил, что в последнем случае речь идет о небольших банках. Всего, по данным Центробанка, на 1 января в России насчитывалось 442 кредитные организации, из них 402 банка.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала финансовые организации списать невозвратные кредиты россиян. По ее словам, подобные долги портят имидж банков и снижают к ним доверие инвесторов. Однако финансовый аналитик Максим Кривелевич заявил, что оплатить невозвратные кредиты россиян без ущерба способен лишь Сбербанк.
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