28 ноября 2021

Украинский полковник заявил о трусости русских солдат

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, целится, армия, военные, солдаты, пулемет
На Украине заявили, что армия РФ отступит при столкновении с украинскими войсками Фото:

Российская армия труслива и отступит при первых признаках сопротивления. Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский.

«Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о „русском солдате“, „русском Ваньке“ — это говорильня», — высказался Недзельский в эфире YouTube-канала «Апостроф». Он также заявил, что Россия якобы пытается захватить Украину, а та защищает свой дома.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило о том, разведка США предполагает, что Россия планирует напасть на Украину в начале 2022 года, пишет RT. Как пишет агентство, российские войска якобы намерены пересекать границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная информация является вбросом и призвана нагнетать напряжение, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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