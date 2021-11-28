Украинский полковник заявил о трусости русских солдат

Российская армия труслива и отступит при первых признаках сопротивления. Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский.
«Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о „русском солдате“, „русском Ваньке“ — это говорильня», — высказался Недзельский в эфире YouTube-канала «Апостроф». Он также заявил, что Россия якобы пытается захватить Украину, а та защищает свой дома.
Ранее американское издание Bloomberg сообщило о том, разведка США предполагает, что Россия планирует напасть на Украину в начале 2022 года, пишет RT. Как пишет агентство, российские войска якобы намерены пересекать границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная информация является вбросом и призвана нагнетать напряжение, сообщает телеканал 360.
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