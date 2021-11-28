28 ноября 2021

Россиян предупредили о подорожании бытовой техники в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Ажиотаж в МедиаМаркт. Алатырь. Екатеринбург, покупатели, бытовая техника
Техника подорожает на 15% Фото:

Бытовая техника в России подорожает из-за введения с 2022 года запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов. Об этом заявил председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров.

«В 2022 году бытовая техника может подорожать еще на 13—15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%», — рассказал «Известиям» Федоров. По его словам, причиной станет ввод временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов со следующего года.

С ним согласны в Ассоциации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления (НСРО «Руслом.ком»). Организация дала отрицательный отзыв на соответствующий проект постановления правительства России.

Ранее также сообщалось, что цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти до 17%. Об этом заявили ритейлеры и аналитики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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