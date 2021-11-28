Аналитики при правительстве будут следить за соцсетями чиновников

Аналитический центр при правительстве России заказал проект по созданию искусственного интеллекта для диагностики свойств личности. Использовать исследование будут для оценки лиц, которые принимают ключевые государственные решения. Тендер объявил институт системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН).
«Использование цифровых следов дает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию ее поведения без проведения психологического тестирования, на которое необходимо добровольное согласие. К одному из источников таких следов относятся соцсети», — отмечается в тексте документа.
Общая стоимость исследований составит 36 млн рублей. Из тендерной документации следует, что итоги конкурса подведут 29 ноября 2021 года, а работы подрядчик должен выполнить к сентябрю 2024 года.
Прогнозирование поведения интересно с коммерческой или политической точки зрения, особенно если человек может принимать ключевые решения или стать автором принципиального открытия, считает заказчик. «Программу хотят задействовать для распознавания манипулятивного управления большими социальными группами», — уточняется в документе.
Ранее руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в разговоре с URA.RU заявил, что мошенники могут украсть любые данные, которые когда-либо были опубликованы в интернете. Даже если пользователь их удалит со страницы в соцсетях, есть технические возможности снова получить к ним доступ.
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