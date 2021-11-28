Госдума откладывает закон о раннем выходе на пенсию части россиян

В Госдуме отложили законопроект о досрочной страховой пенсии педагогам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России восстановят возможность получения досрочной страховой пенсии по старости педагогам и врачам со стажем не менее 25 лет. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму 10 марта 2021 года. В первом чтении законопроект рассмотрели только в октябре, комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал перенести процедуру на 9 ноября. Однако законопроект до сих пор не рассмотрели.

«Указанная пенсия возникла вследствие трансформации пенсии за выслугу лет, поскольку педагогическая работа с детьми и охрана здоровья граждан представляет собой не только большую физическую и интеллектуальную, но и моральную нагрузку. Именно поэтому право на пенсию в данном случае определялось не достижением определенного возраста при наличии соответствующего стажа, а именно наличием специального стажа», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закона из бюджета ПФР выделят 16 млрд 572 млн рублей без учета индексации. «С учетом преобладания женщин в составе педагогов, в большинстве своем они получают право на досрочную пенсию по достижении возраста 47-48 лет. Используя данные Росстата за 2019 год, число лиц в указанном возрасте можно оценить как 9 674 человек», — уточняется в документе.

Ранее в ГД внесли законопроект, согласно которому дети-сироты до 23 лет, которые обучаются в школах и колледжах, могут получить право на государственное обеспечение. Сейчас право на бесплатное проживание, питание, медицинскую помощь имеют сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.