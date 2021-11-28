Экс-соратник Путина назвал войну «исторической миссией» главы РФ

Главной задачей президента России Владимира Путина перед своим уходом с поста главы страны должен освободить Украину от «захвата хунтов». Таким мнением поделился политолог, экс-депутат Госдумы Сергей Марков. По его словам,
«Нужно освободить 2/3 Украины, а конкретно: Харьков, Одессу, Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Херсон, и естественно — Донецк, Луганск. Да, это военные действия. На Украине власть хунты захватила в заложники 20 миллионов наших людей. Прочие 10 миллионов „не наших“ — пусть останутся жить с поляками или еще с кем. Освобождение Украины — это, без сомнения, историческая миссия Владимира Путина», — передает «Свободная пресса» слова Маркова.
По словам политолога, Путину также нужно начать восстанавливать здравоохранение и науку в стране. «Ну и создавать высокотехнологичное производство, технологические сектора экономики. Это совершенно необходимо для развития России. И с эти не поспоришь», — подытожил он.
Ранее политтехнолог Станислав Белковский заявил, что Путин должен стать «великим миротворцем» и урегулировать военный конфликт, который длится с 2014 года. Сам президент пока не принял решение о своем участии в выборах 2024 года.
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