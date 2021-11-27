Курганская школа отправила учеников на дистанционное обучение

Школьников отправили на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Пионерское Макушинского муниципального округа (Курганская область) учеников местной школы отправили на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением. Об этом URA.RU рассказала мама одной из учениц.

«В четверг на прошлой неделе нам классный руководитель позвонила и сказала, что школу закрывают на дистанционку из-за того, что в школе холодно. +10 градусов в школе. <…> Нам сказали, что школа на дистанционке, потому что в районе нет угля», — сообщила женщина, пожелавшая остаться анонимной.

Женщина рассказала, что в пятницу детей отправили в школу, но в понедельник в учреждении опять было +10 градусов, из-за чего ситуация повторилась. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до школы по номеру телефона, размещенному в открытых источниках. В приемной администрации муниципального округа URA.RU ответили, что глава округа Алексей Катков был занят. Сотрудник администрации посоветовала журналисту обратиться к специалисту, отвечающему за отопление, но, на момент написания новости, до нее не удалось дозвониться.

В начале года местные власти сообщали, что в центральной котельной города Макушино было установлено недостаточное количество котлов для экстренных ситуаций. Ранее на проблемы с отоплением жаловались жители сел Альменево и Половинное. В последнем жителям некоторых квартир приходилось спать в одежде.