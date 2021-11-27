Экс-майор тюменского СК в момент смертельного ДТП был с друзьями

Павел Шадрин устроил смертельное ДТП в ночь на 24 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Попутчиками бывшего майора тюменского управления Следственного комитета Павла Шадрина, который в ночь на 24 ноября устроил ДТП с двумя погибшими, были его друзья Максим Циглер и Дмитрий Цын. Они вместе возвращались с вечеринки. Об этом журналистам стало известно из собственных источников.

«Как удалось выяснить, в ночь происшествия Шадрин возвращался с вечеринки вместе с друзьями. Один из них — 32-летний Максим Циглер. В 2015 — м он был лишен водительских прав. Еще один пассажир BMW — 34-летний Дмитрий Цын. По данным СМИ, в 2006 году он был фигурантом уголовного дела по статье „Присвоение и растрата“. Если верить местным СМИ, после ДТП Шадрин предлагал друзьям взять вину на себя, но те якобы отказались», — сообщают журналисты программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия — 1».

Как ранее указывало агентство, в ночь с 23 на 24 ноября бывший заместитель начальника следственного отдела Следственного управления СК по Тюменской области Павел Шадрин сбил на своем BMW двух дорожных рабочих. От полученных травм оба скончались на месте. Как предполагает следствие, в момент ДТП водитель иномарки был пьян. Шадрина уволили из правоохранительных органов по отрицательным мотивам. На него завели уголовное дело по п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. 25 ноября суд отправил Шадрина под арест на 2 месяца. В пресс-службу регионального управления Следственного комитета по Тюменской области направлен запрос.