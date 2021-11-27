Первый зам главного курганского следователя покидает регион

Дмитрий Цымболенко работает в должности первого зама главы СУ СКР по Курганской области с 2008 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Из Курганской области уезжает первый заместитель руководителя СУ СК России по Курганской области Дмитрий Цымбаленко. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров среди силовиков.

«Дмитрий Цымбаленко планирует переводиться в одно из управлений на Севере. Из Кургана он уедет», — пояснили источники. В следственном управлении комментировать эту информацию не стали.

На сайте курганского СУ СК говорится, что Цымбаленко в Кургане занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления по Курганской области с 2008 года. Ранее он работал в прокуратуре Курганской области с марта 2004 года, занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел. В 1988 году окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. В 1998 году — Волгоградский юридический институт МВД России.

Ранее URA.RU писало, что первый заместитель руководителя СУ СКР по Курганской области Дмитрий Цымбаленко в 2020 году уже подумывал покинуть свою должность. Тогда инсайдер пояснял, что у Цымбаленко в ноябре подходила очередная аттестация. На тот момент он уже два пятилетних срока отработал в должности первого зама. А дальше подразумевалась ротация, которая возможна в виде передвижения в другой субъект.