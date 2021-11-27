27 ноября 2021
26 ноября 2021
25 ноября 2021

Первый зам главного курганского следователя покидает регион

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, цымбаленко дмитрий
Дмитрий Цымболенко работает в должности первого зама главы СУ СКР по Курганской области с 2008 года Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Из Курганской области уезжает первый заместитель руководителя СУ СК России по Курганской области Дмитрий Цымбаленко. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров среди силовиков.

«Дмитрий Цымбаленко планирует переводиться в одно из управлений на Севере. Из Кургана он уедет», — пояснили источники. В следственном управлении комментировать эту информацию не стали.

На сайте курганского СУ СК говорится, что Цымбаленко в Кургане занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления по Курганской области с 2008 года. Ранее он работал в прокуратуре Курганской области с марта 2004 года, занимал должность начальника отдела по расследованию особо важных дел. В 1988 году окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. В 1998 году — Волгоградский юридический институт МВД России.

Ранее URA.RU писало, что первый заместитель руководителя СУ СКР по Курганской области Дмитрий Цымбаленко в 2020 году уже подумывал покинуть свою должность. Тогда инсайдер пояснял, что у Цымбаленко в ноябре подходила очередная аттестация. На тот момент он уже два пятилетних срока отработал в должности первого зама. А дальше подразумевалась ротация, которая возможна в виде передвижения в другой субъект.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...