В Госдуме заявили о провале российской экономики

Зюганов обвинил государство в неправильной бюджетной политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политика РФ в области экономики и планирования бюджета полностью провалилась. Об этом заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Нынешний либерально-рыночный курс полностью провалился», — написал Зюганов в своем посте. По его словам, государство не в состоянии задать новый финансово-экономический курс, который бы привел страну к положительным изменениям. Помимо этого глава КПРФ обвинил правительство в неспособности грамотно вести бюджетную политику и обеспечить защиту для определенной категорию граждан — детей, женщин и пожилых людей. На данный момент бюджет формируется в интересах олигархов, а не народа, считает Зюганов.

Политик отметил, что партия КПРФ подготовила для страны бюджет развития, который составляет 33 трлн рублей. В случае его принятия станет возможным решение насущных проблем граждан РФ.

Ранее Госдума приняла проект федерального бюджета на 2022—2024 годы с профицитом 1,32 трлн рублей. Сообщается, что доходы государства составят 25,02 трлн рублей, а расходы — 23,69 трлн рублей.