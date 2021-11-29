В Госдуме заявили о провале российской экономики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Зюганов обвинил государство в неправильной бюджетной политике Фото:

Политика РФ в области экономики и планирования бюджета полностью провалилась. Об этом заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Нынешний либерально-рыночный курс полностью провалился», — написал Зюганов в своем посте. По его словам, государство не в состоянии задать новый финансово-экономический курс, который бы привел страну к положительным изменениям. Помимо этого глава КПРФ обвинил правительство в неспособности грамотно вести бюджетную политику и обеспечить защиту для определенной категорию граждан — детей, женщин и пожилых людей. На данный момент бюджет формируется в интересах олигархов, а не народа, считает Зюганов.

Политик отметил, что партия КПРФ подготовила для страны бюджет развития, который составляет 33 трлн рублей. В случае его принятия станет возможным решение насущных проблем граждан РФ.

Ранее Госдума приняла проект федерального бюджета на 2022—2024 годы с профицитом 1,32 трлн рублей. Сообщается, что доходы государства составят 25,02 трлн рублей, а расходы — 23,69 трлн рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...