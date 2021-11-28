Челябинских депутатов-бунтовщиков хотят исключить из ЕР

Александр Галкин не признает нарушения партийной дисциплины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шестерых депутатов Калининского райсовета Челябинска, членов «Единой России» просят исключить из партии. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме ЕР, к ним поступило соответствующее обращение из партийной фракции райсовета. Поводом для такой меры стал отказ народных избранников проголосовать за лишение мандата Алеси Субботиной, осужденной за мошенничество.

«Поступило обращение изучить вопрос об исключении их из партии за нарушение партийной дисциплины. Обращение рассмотрят на областном президиуме, дата пока не назначена», — пояснил URA.RU руководитель регионального исполкома партии Александр Моисеев.

Перед сессией 24 ноября фракция ЕР райсовета приняла решение голосовать за лишение мандата Субботиной,. Приговор в ее отношении вступил в силу, о чем прокуратура уведомила райсовет. Согласно ФЗ «О местном самоуправлении», Субботина уже не может быть депутатом. Депутаты от ЕР Александр Галкин, Илья Исайчук, Ян Курьятов, Таждин Давои, Андрей Кондратьев и Максим Олейников отказались голосовать за это решение.

«Депутат-единоросс имеет право не голосовать за партийное решение, если на заседании фракции будет присутствовать и скажет, что имеет по вопросу особое мнение. Я, как и остальные, на фракции не был по уважительным причинам, обвинения в нарушении партдисциплины не принимаю», — пояснил он URA.RU.

Такое же мнение высказал URA.RU Исайчук. Ранее он и Галкин заявили, что не хотят лишать Субботину мандата, так как им не представили доказательства ее вины. Галкин уже привлекался к партийной ответственности за то, что на выборах в ЗСО помогал конкуренту ЕР. Получить комментарии остальных депутатов не удалось. Если райсовет не исполнит требование прокуратуры, его могут распустить.