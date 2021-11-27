Уволившаяся из мэрии Кургана чиновница рассказала о планах

Ульяна Иванова ушла с поста директора департамента мэрии 26 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшая глава департамента экономического развития в администрации Кургана Ульяна Иванова, недавно уволившаяся из мэрии, рассказала URA.RU о планах. В ближайшее время экс-чиновница планирует отдыхать.

«Я пока планирую для себя отпуск, хочу отдохнуть. По поводу причин ухода с поста я не даю комментарии журналистам, как и по поводу того — останусь в Кургане или уеду», — пояснила в разговоре с URA.RU Ульяна Иванова.

Директор департамента экономического развития мэрии Кургана Ульяна Иванова ушла в отставку 26 ноября. По информации пресс-службы мэрии, Иванова уволилась с муниципальной службы по собственному желанию. Чиновница занимала этот пост чуть больше года. Инсайдеры URA.RU уточняют, что причина увольнения может быть связана с семейными обстоятельствами. Сейчас обязанности директора департамента в соответствии со своей должностной инструкцией исполняет Анна Бунина, действующий заместитель директора ДЭРПиТ.

URA.RU писало, что Иванова приехала в Курган из Тюмени. Она окончила Страсбургский университет (Франция). У нее есть дипломы магистратуры в области «Политические и социальные науки» по направлению «Европейские и международные исследования» и специальности «История международных отношений и процесс региональной интеграции». До 2019 года она работала в агентстве инфраструктурного развития Тюменской области. С января 2019 года по февраль 2020 года была заместителем гендиректора в инвестиционном агентстве Курганской области.