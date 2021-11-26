26 ноября 2021
25 ноября 2021

Из мэрии Кургана уволилась высокопоставленная чиновница

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, иванова ульяна
Ульяна Иванова уволилась из мэрии Кургана Фото:

Директор департамента экономического развития администрации Кургана Ульяна Иванова ушла в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Чиновница занимала этот пост немногим более года.

«Директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли (ДЭРПиТ) администрации города Кургана Ульяна Иванова уволилась с муниципальной службы по собственному желанию. Обязанности директора департамента в соответствии со своей должностной инструкцией исполняет Анна Бунина, действующий заместитель директора ДЭРПиТ», — говорится в сообщении мэрии.

Иванова работает в администрации Кургана с февраля 2020 года, когда ее назначили на должность заместителя директора департамента экономического развития, начальника управления инвестиционной политики. В апреле 2020 года экс-директор департамента Павел Комогоров ушел в отставку, и Иванова стала руководить ведомством в статусе исполняющего обязанности. В сентябре 2020 года она официально возглавила департамент.

Иванова окончила Страсбургский университет (Франция). До 2019 года она работала в агентстве инфраструктурного развития Тюменской области. Супруг Ивановой, Владислав Кузнецов, занимает пост вице-губернатора Курганской области. Ранее Ивановой прочили пост мэра Кургана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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