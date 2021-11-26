Из мэрии Кургана уволилась высокопоставленная чиновница

Ульяна Иванова уволилась из мэрии Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента экономического развития администрации Кургана Ульяна Иванова ушла в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Чиновница занимала этот пост немногим более года.

«Директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли (ДЭРПиТ) администрации города Кургана Ульяна Иванова уволилась с муниципальной службы по собственному желанию. Обязанности директора департамента в соответствии со своей должностной инструкцией исполняет Анна Бунина, действующий заместитель директора ДЭРПиТ», — говорится в сообщении мэрии.

Иванова работает в администрации Кургана с февраля 2020 года, когда ее назначили на должность заместителя директора департамента экономического развития, начальника управления инвестиционной политики. В апреле 2020 года экс-директор департамента Павел Комогоров ушел в отставку, и Иванова стала руководить ведомством в статусе исполняющего обязанности. В сентябре 2020 года она официально возглавила департамент.

Иванова окончила Страсбургский университет (Франция). До 2019 года она работала в агентстве инфраструктурного развития Тюменской области. Супруг Ивановой, Владислав Кузнецов, занимает пост вице-губернатора Курганской области. Ранее Ивановой прочили пост мэра Кургана.