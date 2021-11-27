У главы курганского МЧС появился новый зам с опытом работы в ФСБ

Дмитрий Якушев (слева) назначен на должность замглавы регионального ГУ МЧС Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместителем начальника ГУ МЧС России по Курганской области (по гражданской обороне и защите населения) стал Дмитрий Якушев. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. Среди прочего в его биографии указано, что он служил по контракту в пограничной службе ФСБ России.

«Якушев Дмитрий Александрович, полковник. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области (по гражданской обороне и защите населения) — начальник управления гражданской обороны и защиты населения», — сообщается на сайте ГУ МЧС в разделе «Руководство».

Якушев родился в Кургане в 1978 году. В 2000 году окончил Курганский военный институт Федеральной пограничной службы России. До 2005 года проходил военную службы по контракту на должностях офицерского состава в пограничной службе ФСБ России в Челябинской области. Позже он работал в МУП «Управление по делам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций города Кургана». С 2007 года его назначили замначальника отдела в управлении гражданской защиты регионального ГУ МЧС.

С 2019 года Якушев занимал в ГУ МЧС должность замначальника управления гражданской обороны и защиты населения. В ноябре 2021 года он возглавил это управление в статусе замглавы ГУ МЧС. Эта должность стала вакантна несколько месяцев назад, когда Константин Юровских, занимавший ее около 10 лет, ушел на пенсию.

В начале года URA.RU сообщало о выходе на пенсию еще одного замначальника ГУ МЧС по Курганской области — Алексея Ткачева. Он отвечал за организацию тушения пожаров в регионе. Позже на эту должность назначили Сергея Коровина, который ранее возглавлял седьмой пожарно-спасательный отряд.

Фото: 45.mchs.gov.ru