Часть жителей ХМАО настаивают на усилении ограничений и QR-кодах

По итогам социологического исследования, 21% жителей ХМАО желают усиления карантина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пятая часть жителей ХМАО считают, что действующие на территории региона коронавирусные ограничения чрезмерны. Еще 21% жителей требуют усиления карантина. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямого эфира, передает корреспондент URA.RU.

«Людей беспокоит самоизоляция, введение QR-кодов, весь мир готовится к новому штамму коронавируса из Южной Африки. Свыше 52% из нас считают принимаемые меры оправданными, достаточными. Еще 21% считают, что они должны быть строже. И 22% находят действующие решения чрезмерными», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО усилили карантин в регионе. До 5 декабря в четырех муниципалитетах был объявлен режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей. Вместе с этим была продлена часть уже действующих ограничений.