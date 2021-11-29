Раскрывший пытки в колониях: России грозит международный трибунал

Владимир Осечкин объяснил причину отставки экс-главы ФСИН Александра Калашникова Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Создатель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что Россию ждет большое международное расследование и трибунал. По его словам, причиной этому послужили обнародованные кадры пыток в российских колониях и издевательств над заключенными.

«У всего мира это вызывает дикий шок. И в данном случае президент РФ Владимир Путин прекрасно понимает как юрист, и его команда понимает, что впереди большое международное расследование. А есть риск и международного трибунала», — сказал Осечкин в эфире радио «Эхо Москвы».

По его словам, данный факт послужил причиной отставки экс-директора ФСИН Александра Калашникова. «Они [власти] делают все возможное, чтобы самим избежать ответственности и в дальнейшем все это переложить на якобы нерадивых генералов ФСБ и ФСИН», — отметил он.

Замена Калашникова на бывшего замминистра МВД Аркадия Гостева состоялась по указу президента Владимира Путина 25 ноября, передает Life . По данным СМИ, перестановка произошла из-за пыток в российских колониях, слив видео которых привел к грандиозному скандалу, уточняет RT.

Ранее правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали новый ролик с кадрами пыток в российских колониях и издевательств над заключенными. Вскоре портал заблокировали. В Кремле позднее заявляли, изложенные в материалах факты, в случае их подтверждения, станут поводом для серьезной проверки.