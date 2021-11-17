Депутаты Курганской областной думы рассмотрят законопроект о QR-кодах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Курганский депутат Яков Сидоров призвал жителей области звонить депутатам областной Думы, чтобы высказаться против федерального закона о QR-кодах. Об этом он сказал во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«Госдума в скором времени будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов. Запрос по данному законопроекту направлен во все региональные парламенты. До 14 декабря состоится заседание Курганской областной Думы, где депутаты выскажут свое суждение по поводу этого закона. Подобная процедура была с запросом о проведении пенсионной реформы. Я призываю каждого из вас в ближайшее время связаться со своим депутатом и призвать депутата проголосовать против повсеместного введения QR-кодов, если вы эту позицию поддерживаете», — сказал Яков Сидоров.

Сидоров отметил, что телефоны и электронные адреса депутатов областной думы можно найти на сайте облдумы, но предупредил, что некоторые телефоны могут быть не актуальны. «Депутат Елена Воронович вообще не имеет телефона (на сайте облдумы не указан номер телефона), за два созыва не обзавелся человек телефоном. Если у вас такой вот „удаленный“ депутат, звоните в аппарат областной думы, не стесняйтесь!», — призвал Сидоров. Сам депутат-коммунист считает, что повсеместное введение QR-кодов не имеет отношение к пандемии, к карантину или к вакцинации.

Ранее URA.RU писало, что в конце прошлой недели правительство РФ внесло в Думу два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Депутаты отложили их рассмотрение до конца года, направив документы в регионы. Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась против QR-кодов. Пермские коммунисты выступили в один голос с Поклонской, заявив, что QR-коды незаконны.