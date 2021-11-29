Помимо штрафа за коррупционное преступление, Алексей Сафонов не платит и долги по налогам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отбывающего срок за коррупцию бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова требуют признать банкротом сотрудники налоговой инспекции. Это следует из базы судебных дел.

«Заявление о признании Сафонова банкротом поступило 25 ноября. Оно подано межрегиональной инспекцией ФНС №23 по Челябинской области. Дата заседания по иску пока не назначена», — сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

В базе данных судебных приставов (ФССП) в отношении Сафонова значатся 16 исполнительных производств о взыскании неоплаченных долгов. Из них девять — на общую сумму более чем в 600 тысяч рублей — касаются налоговой задолженности.

Сафонова считали теневым хозяином курортного Чебаркуля, в том числе благодаря связям с известной ОПГ «Турбазовские». В феврале 2015 года его арестовали за попытку коммерческого подкупа. Однако срок в девять лет за получение взяток на 4 млн рублей он получил в 2017 году, что стало для экс-чиновника четвертой судимостью. В мае 2020 года он попытался покинуть колонию, но прокуратура отклонила ходатайство, указав, что взяточник «не встал на путь исправления».

Затем Сафонов несколько раз безуспешно просил заменить неотбытую часть срока более мягким наказанием, но получал отказы. Одной из причин этого стало то, что он выплатил мизерную часть назначенного ему штрафа. Согласно базе данных ФССП, с Сафонова причитается почти 11 млн рублей и 77 тысяч рублей исполнительного сбора.

Всего на Алексея Сафонова завели девять исполнительных производств по невыплатам ФНС Скрин: база данных ФССП