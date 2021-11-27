Поселок в ЯНАО станет частью туристического мегапроекта

Важной частью проекта туристического кластера станут работы по ремонту дорог и обустройству гостевых маршрутов в Харпе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поселок Харп (входит в состав Лабытнанги, ЯНАО), станет частью туристического кластера в ЯНАО. Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, населенный пункт ждет новое развитие.

«Харп будет частью туристического кластера на Полярном Урале. Это значит, будет самое главное для благополучия — постоянные рабочие места. Теперь дело за созданием комфорта для харповчан», — сообщил Дмитрий Артюхов.

На данный момент в муниципалитете строится многоквартирный дом для расселения 20 деревянных жилых зданий. Также в 2022 года будет открыт спортивный зал «Северный характер». После него начнется строительство универсального спортивного центра с бассейном. Помимо этого, будет перезапущена стройка путепровода на въезде в поселок.

«Планы по развитию поселка сопряжены со строительством туристического кластера. Важной составной частью проекта станут работы по ремонту дорог и обустройству гостевых маршрутов. Об этом неоднократно просили сами харповчане», — сообщила на странице в Instagram мэр Лабытнанги Марина Трескова.

Ранее URA.RU сообщало, что проектом горнолыжного комплекса в ЯНАО заинтересовались инвесторы, занимающиеся курортными проектами. Помимо этого, сообщалось, что на строительство спортивного зала единоборств «Северный характер» из регионального бюджета было выделено 102 млн рублей.