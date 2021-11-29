Для туристов из Москвы возобновят чартеры в Тюмень

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Тестовые чартерные программы из Москвы в Тюмень были запущены в сентябре Фото:

Чартерные рейсы из Москвы в Тюмень возобновятся на период новогодних праздников. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Новая туристическая программа стартует 30 декабря.

«Всего в рамках чартерной программы запланировано три рейса туда и обратно. Старт рейсов из Москвы назначен на 30 декабря, следующие рейсы запланированы на 4 и 8 января», — рассказали в АТОР. Продолжительность туров на первый заезд — 6 дней/5 ночей, на два последующих — 5 дней/4 ночи.

В ассоциации добавили, что туроператором совместно с правительством Тюменской области разработаны три программы: «Привет, Сибирь!», «Сибирские термы», «Романовы в Сибири». Для второго чартера (вылет 4 января) доступна программа «Рождество по-сибирски». В стоимость программы «Привет, Сибирь!», например, входит: авиаперелет Москва — Тюмень — Москва, проживание в отеле выбранной категории, питание, транспортное обслуживание, услуги гида, автобусная экскурсия «Тюмень — врата Сибири».

Тестовые чартерные программы из Москвы в Тюмень были запущены в сентябре. Тогда областной центр посетили несколько сотен туристов из Москвы и Центральной России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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