Источник: из курганского правительства уходит чиновник-варяг

Источники сообщили о предстоящей отставке Рустама Камалетдинова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области Рустам Камалетдинов уходит в отставку, проработав на этой должности немногим больше года. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, близких к властям региона.

«Камалетдинов уходит в отставку. Скорее всего, он уедет из Курганской области», — рассказал один из инсайдеров.

Источники в правительстве сообщили URA.RU, что вероятной причиной ухода Камалетдинова может быть невыполнение департаментом целевых показателей. Озвучивалось, что показатели не дотягивают почти на 20%. При этом существовал и конфликт между замом губернатора Владимиром Архиповым, курирующим ведомство, и главой департамента АПК. «Всю ответственность возложили на Камалетдинова, который является одним из лучших глав департаментов. Жаль, что его вынудили уволиться», — отметили источники.

Камалетдинов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В приемной департамента АПК заявили, что он занят. В пресс-службе правительства пообещали прокомментировать данную информацию позже.

Камалетдинов руководит департаментом АПК с сентября 2020 года. С 2012 по 2016 годы он был председателем государственного комитета республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. После этого до декабря 2018 года он руководил «Торговым домом „Кремлевский“» (подчиняется управлению делами президента РФ). С приходом Камалетдинова в департаменте АПК прекратилась кадровая чехарда — до этого за 1,5 года сменилось семь руководителей этого ведомства.