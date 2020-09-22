В сельскохозяйственном департаменте назначен новый руководитель Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

В департаменте агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области назначен новый руководитель, рассказали URA.RU источники, близкие к властям региона. Должность досталась Рустаму Камалетдинову, который ранее работал в Республике Башкортостан.

«В департаменте АПК — новый руководитель. Его фамилия Камалетдинов», — рассказал источник. По его данным, предыдущий врио директора департамента Павел Кощеев остался в ведомстве на своей основной должности — заместителем директора.

В департаменте АПК не стали комментировать URA.RU эту информацию, предложив обращаться в департамент информационной и внутренней политики. В этом ведомстве подтвердили URA.RU назначение Камалетдинова. «Он окончил Башкирский государственный аграрный университет и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. Занимал руководящие должности в ведомствах Башкортостана и ряде компаний», — говорится в сообщении департамента.

По данным СБИС, Камалетдинов Рустам Римович, полный тезка нового чиновника с ноября 2012 года по июнь 2016 года был председателем государственного комитета республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. После этого до декабря 2018 года он руководил «Торговым домом „Кремлевский“» (подчиняется управлению делами президента РФ).

Камалетдинов стал уже седьмым директором департамента АПК Курганской области за последние 1,5 года. Частая смена руководства в ведомстве началась после отставки экс-директора Сергея Пугина в апреле 2019 года (сейчас он находится в СИЗО). После этого ведомством руководили Владимир Марфицын, Владимир Архипов, Павел Остапенко, Сергей Зяблов и Павел Кощеев.

Фамилия Камалетдинова уже появилась в телефонном справочнике Скрин: dsh.kurganobl.ru/