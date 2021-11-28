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МЧС: штормовой ветер надвигается на Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Во вторник на Челябинскую область обрушится шторм Фото:

Ветер скоростью до 20 метров секунду придет в Челябинскую область 30 ноября. Об этом говорится в штормовом предупреждении, распространенном региональным управлением МЧС.

«Согласно сообщению областного гидрометцентра, 30 ноября в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, на дорогах гололедица. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в предупреждении.

Ранее о связанных с погодой проблемах предупредила подчиненных глава Челябинска Наталья Котова. В середине недели из-за колебаний температуры между плюсовыми и минусовыми значениями в городе возможен сильный гололед. Дорожным службам и управляющим компаниям предписано заготовить реагенты и средства для подсыпки, чтобы избежать ДТП и травм среди горожан.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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