Полпред Якушев дал регионам УрФО важнейшую задачу по COVID

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев потребовал от регионов округа в несколько раз снизить распространение коронавируса. Такая задача была поставлена на совещании с главными федеральными инспекторами, сообщили URA.RU в пресс-службе уральского полпредства.
«Коэффициент распространения инфекции на этой неделе в регионах УрФО опустился ниже единицы и составил 0,99. Введенные ограничения позволили замедлить темпы роста заболеваемости. Но перед регионами стоит более масштабная задача: снизить распространение инфекции в разы», — передали в пресс-службе установку Владимира Якушева.
На совещании также говорилось о занятости больничных коек. На данный момент, по информации полпредства, коечный фонд на Урале загружен на 82,5%. Это 17 419 коек, что на 3,3 тысячи меньше, чем неделей ранее.
В начале ноября на одном из совещаний Якушев потребовал от губернаторов усилить контроль за соблюдением мер против коронавируса. Полпред настаивал, что власти регионов должны работать на снижение темпов заболеваемости. Спустя неделю Якушев публично заявил, что систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от ковида, не отменят в ближайшее время.
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