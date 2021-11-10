Полпред Якушев: QR-коды в ближайшее время не отменят

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Пресс-подход Владимира Якушева после заседания совета при полномочном представителе Президента России в УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев призвал привыкать к жизни с QR-кодами Фото:
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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев призвал не ждать отмены QR-кодов в ближайшее время. На встрече с представителями региональных правительств и Роспотребнадзора он предупредил, что система введена «надолго», сообщили URA.RU в пресс-службе уральского полпредства.

«Надо понимать, что система QR-кодов — это надолго. И чем быстрее и организованнее мы подстроимся под новую реальность, тем эффективнее пройдем этот период и тем быстрее сможем сформировать коллективный иммунитет», — заявил Владимир Якушев.

Отдельно полпред подчеркнул, что введение QR-кодов сказывается на уральском бизнесе. Якушев призвал региональных чиновников «находиться в постоянном диалоге» с предпринимателями и разъяснять, как правильно организовать пропускную систему в их заведения. Особенно важно, акцентировал полпред, отладить эти процессы в преддверии предновогоднего ажиотажа.

На данный момент о введении QR-кодов объявили все регионы УрФО. В последние недели Якушев регулярно поднимает тему кодов на совещаниях с представителями власти. В конце октября он давал поручение не допускать подделки этих документов, а 9 ноября призвал начать выдачу кодов на бумаге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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