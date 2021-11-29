Врачи: 45% людей теряют волосы после COVID

После COVID-19 волосы выпадают в 35-45% случаев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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После COVID-19 у 35-45% пациентов отмечается выпадение волос. Об этом в беседе с URA.RU рассказали научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев и дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова.

«Выпадение волос при постковидном синдроме наблюдается примерно в 35-45% случаев в зависимости от пола, возраста, сопутствующих заболеваний, статуса вакцинации. Если пациент привит, все протекает легче и реже встречаются подобные симптомы. Выпадать волосы могут даже после легкой формы заболевания — причинами этого являются неврологические, сосудистые и эндокринные сбои. Реабилитацией после перенесенного COVID-19 нужно заниматься серьезно и комплексно, под контролем лечащего врача», — объяснил Сергей Токарев.

Юлия Галлямова подчеркнула, что выпадение волос после COVID-19 — это явление временное. «По научной статистике, после COVID-19 выпадение волос встречается в 40% случаях. Интенсивность выпадения зависит от тяжести течения заболевания и от того, какие пациент принимал лекарства, так как чем сильнее действующее вещество, тем больше вероятность выпадения волос. В любом случае, волосы восстановятся, потому что это временное, так называемое, реактивное выпадение волос, которое может быть связано и с реакцией на высокую температуру, и на общее состояние организма», — добавила она.

По словам Галлямовой, восстанавливаются волосы после COVID-19 через полгода. «Так как это только реактивное выпадение, то все обязательно восстановится, единственное, учитывая физиологию, ритм смены волос, произойдет это не раньше шести месяцев. Но необходима консультация специалиста, который определит степень потери волос и программу лечения, различные масочки в домашних условиях в данном случае — это просто перевод денег», — подытожила она.

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