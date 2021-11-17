Врач предупредила о смертельном постковидном синдроме

Нарушение свертываемости крови в результате посковидного синдрома может привести тромбозу или инсульту. Об этом рассказала врач-гематолог высшей категории Диана Ким.
«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — сказала Ким в разговоре с радио Sputnik.
Гематолог отметила, что в зоне повышенного риска находятся люди, у которых и до COVID-19 были проблемы с сосудами. «После перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию», — заключила врач.
Ранее руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Александр Семенов заявил, что постковидный синдром может длится не меньше года. Главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов отметил, что постковидный синдром также серьезно влияет на работу сердечной мышцы, пишет телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в