27 ноября 2021
26 ноября 2021

Власти ЯНАО выделят миллионы рублей скандальной школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты комбината
Антипаютинская школа-интернат получит 11 млн рублей для установления резервного источника электроснабжения Фото:

Правительство ЯНАО даст субсидию в 11 млн рублей скандальной Антипаютинской школе-интернату (село Антипаюта, Тазовский район, ЯНАО), ученик которой пропал в начале ноября из-за халатности педагогов. Как сообщается в опубликованном документе на сайте правительства ЯНАО, деньги выделяются для установления резервного источника электроснабжения школы.

«Департаменту строительства и жилищной политики ЯНАО предоставить в 2021 году субсидию из окружного бюджета в Тазовский район ЯНАО на <…> реализацию мероприятия „Устройство резервного источника электроснабжения ‚МКОУ Антипаютинская школа интернат‘ с. Антипаюта“ в сумме 11 470 000», — говорится в опубликованном документе. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

Департамент строительства ЯНАО будет контролировать расходование субсидии и соблюдение условий соглашения о ее предоставлении. Также счетная палата будет проводить проверки по соблюдению условий и порядка предоставления денежной помощи.

Ранее URA.RU сообщало, что скандальной школе-интернате в Антипаютке (ЯНАО) прокуратура нашла серьезные нарушения. Работники интерната не проконтролировали порядок отпуска детей, а также своевременно не сообщили в правоохранительные органы о пропаже ребенка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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