Германия пригрозила России большими потерями при войне с Украиной

Россия понесет огромные потери, если вторгнется на территорию Украины. Об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдхузен.
«Есть ли у России такие намерения, я не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери», — передает
Ранее американские СМИ сообщили, что США предупредили своих союзников по НАТО о готовящемся вторжении России на Украину. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал информацию о готовящемся вторжении пропагандистской ложью, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобная информация является вбросом с целью увеличить напряжение, сообщает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в