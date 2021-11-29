Германия пригрозила России большими потерями при войне с Украиной

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, украинская армия
Украинская армия намного сильнее, чем была в 2014 году, считает Анка Фельдхузен Фото:
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Война на Украине

Россия понесет огромные потери, если вторгнется на территорию Украины. Об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдхузен.

«Есть ли у России такие намерения, я не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери», — передает MK.RU слова Фельдхузен.

Ранее американские СМИ сообщили, что США предупредили своих союзников по НАТО о готовящемся вторжении России на Украину. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал информацию о готовящемся вторжении пропагандистской ложью, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобная информация является вбросом с целью увеличить напряжение, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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