В ХМАО кандидат на пост мэра пытается оспорить результаты выборов

Дисквалифицированный кандидат считает, что конкурсная комиссия нарушила его права при рассмотрении документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в ХМАО-2021

Кандидат на пост мэра Сургутского района, бизнесмен Евгений Городилов судится с думой муниципалитета из-за снятия его кандидатуры с выборов. Об этом URA.RU рассказал в телефонном разговоре сам предприниматель.

«Я считаю, что меня незаконно лишили возможности участвовать в выборах главы Сургутского района. Кроме того, мне так и не объяснили причин отказа, хотя обещали предоставить ответ по почте. Я подал иск в суд и уверен, что комиссией было допущено нарушение моих прав», — рассказал Городилов.

Ранее предприниматель заявлял, что конкурсная комиссия якобы сообщила ему, что в поданных документах была допущена какая-то ошибка, это и стало причиной дисквалификации. Обращение предпринимателя рассмотрит окружной суд ХМАО, дата заседания пока не назначена. На сайте суда в разделе информации по делу в качестве заинтересованных лиц указаны еще трое участников мэрской гонки — коммунист, сотрудник благотворительного фонда «Траектория надежды» Вадим Абдуррахманов, директор «Сургутских районных электрических сетей» Владислав Васьков и занявший кресло мэра по итогам голосования депутатов Андрей Трубецкой. Абдурахманова и Городилова сняли с мэрской гонки накануне выборов главы Сургутского района.

В аппарате думы ХМАО, ответственном за работу конкурсной комиссии по выборам главы Сургутского района, на момент публикации не ответили на звонок журналиста. Редакция еще раз обратится за комментарием. Член конкурсной комиссии, депутат думы Сургутского района Лариса Годяцкая отказалась от комментирования ситуации, сославшись на то, что не является председателем комиссии.

Ранее URA.RU сообщало, что избранный глава Сургутского района вступил в должность. В ходе торжественной церемонии Андрей Трубецкой принес присягу на верность жителям района.