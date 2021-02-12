Свердловский генерал отсудил квартиру, полученную после ухода

Квартиру от МЧС генерал Андрей Заленский получил в 2017 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-глава управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский выиграл суд с ведомством, которое возглавлял. Теперь квартира, которую генерал получал как нуждающийся накануне увольнения, остается за ним. Такое решение принял 11 февраля Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.

«Решение [суда первой инстанции оставлено без изменения]», — говорится на сайте апелляционного суда. Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Заленского, в котором он оспаривал решение комиссии, в марте 2020 года отменившей свое же решение о выделении квартиры.

«Как установлено судом, с момента признания Заленского с составом семьи нуждающимся в предоставлении жилого помещения и предоставления жилого помещения до момента внесения военной прокуратурой протеста прошло более двух лет. Заленским в установленном порядке оформлено право собственности на предоставленное жилое помещение», — следует из решения суда первой инстанции от 28 октября прошлого года. Также генерал отсудил у свердловского главка МЧС 300 рублей, которые заплатил за госпошлину при обращении в суд.

Андрей Заленский в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что это дело было изначально бесперспективным для его оппонентов — четыре обращения в СКР были проверены и нарушений не нашлось. «Признано, что я прав. О том, что [квартира принадлежит мне по праву] в этом не было никаких сомнений, ни одной секунды. У меня все сделано законно», — сказал генерал Заленский. Он отметил, что решение вступит в силу после 20 февраля.

Владимир Лысенко, представлявший интересы ГУ МЧС по региону, на момент публикации оказался недоступен для комментария. По рабочему телефону адвоката Евгения Трофимова никто не ответил.

Как ранее сообщало URA.RU, экс-глава ГУ МЧС по Свердловской области Андрей Заленский получил квартиру по улице Бебеля, 134а в Екатеринбурге в 2017 году, когда увольнялся со службы. Он был признан нуждающимся в жилье, так как полученную ранее по линии Минобороны трехкомнатную квартиру оставил супруге Наталье Гуриной при разводе. Его оппоненты считают этот развод фиктивным. По итогам конфликта с выделением ведомственной квартиры части премии лишился нынешний глава регионального ГУ МЧС Виктор Теряев.