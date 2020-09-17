Военный суд отбирает у свердловского генерала квартиру

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Андрей Заленский, пресс-конференция. Екатеринбург, заленский андрей
Андрей Заленский может остаться без одной из своих жилплощадей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дело о квартире бывшего начальника ГУ МЧС по Свердловской области Андрея Заленского будет рассмотрено заново в суде первой инстанции. Такое решение принял Центральный окружной военный суд, передает из зала корреспондент URA.RU. Отобрать у Заленского квартиру, полученную, возможно, незаконно, требует военная прокуратура.

«Решение екатеринбургского гарнизонного суда отменить и направить на новое рассмотрение в екатеринбургский гарнизонный суд», — озвучил решение председательствующий судья Дмитрий Живаев. Мотивированное решение суда (с объяснением причин) будет готово к 30 сентября.

«Посмотрим, чем мотивирует суд свое решение, и, скорее всего, будем обжаловать его в кассационной инстанции, — заявил URA.RU адвокат генерала МЧС Евгений Трофимов. — Заленский — собственник квартиры, его право собственности никуда не денется».

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Его оппонент, представитель свердловского ГУ МЧС, напротив, доволен сегодняшним судом. «Это как раз то, чего мы добивались — если не отмены предыдущего решения, то хотя бы нового рассмотрения», — заявил агентству юрист Владимир Лысенко.

Речь о квартире экс-главы свердловского МЧС Заленского по улице Бебеля, 134а в Екатеринбурге: он получил ее в 2017 году — тогда же, когда увольнялся со службы. Был признан нуждающимся в жилье, так как полученную ранее по линии минобороны трехкомнатную квартиру оставил супруге Наталье Гуриной при разводе. Его оппоненты считают этот развод фиктивным. «Заленский развелся с женой, но они по-прежнему ведут общее хозяйство», — заявил в суде Лысенко.

Защита же генерала уверена в своих позициях, ссылаясь на решения Верховного суда по схожим делам. «Военнослужащие, ранее получавшие жилье, могут повторно обеспечиваться жильем», — говорит Трофимов. «Я в МЧС больше не работаю и рад всему», — заявил URA.RU сам Заленский.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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