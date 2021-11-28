Губернатор ХМАО запустила реформу окружного правительства

В 2022 году в правительстве ХМАО должны произойти структурные изменения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова запустила процесс изменений структуры окружного правительства. Управление молодежной политики будет отдано в департамент общественных и внешних связей Югры, а служба по контролю и надзору в сфере образования станет частью профильного департамента. Об этом URA.RU сообщил источник из югорского истеблишмента.

«Из функционала окружного департамента образования уходит блок молодежной политики. Ответственным за него будет являться департамент общественных и внешних связей. А служба по контролю и надзору за образованием перестает быть самостоятельной структурой, а вливается в департамент образования. Все изменения должны быть завершены к февралю 2022 года», — сообщил инсайдер.

Директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин подтвердил URA.RU готовящиеся структурные изменения в окружном правительстве. «На федеральном уровне за молодежную политику отвечает „Росмолодежь“, а не Министерство просвещения. Мы же работаем, как правило, со студентами вузов и ссузов. А, например, работающая молодежь остается за рамками нашего внимания. А служба по контролю и надзору в сфере образования является профильной для нас структурой. Поэтому такое перераспределение обязанностей выглядит вполне логичным», — считает Дренин.

Он также уточнил, что нынешний руководитель управления молодежной политики Геннадий Забайкин останется в структуре окружного департамента образования и будет заниматься вопросами организации отдыха детей. В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос о том, кто возглавит блок молодежной политики после реорганизации. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что такая структурная реформа окружного правительства уже обсуждалась. Изначально предполагалось, что она завершится в 2021 году.