С 3 декабря в Тюменской области вводятся новые ограничения по коронавирусу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Тюменцы готовы стоять в очередях, чтобы попасть в аквапарк «ЛетоЛето» до введения QR-кодов, наличие которых станет обязательным условием для посещения учреждений такого типа с 3 декабря. Об этом URA.RU сообщил один из горожан. Также эта ситуация широко обсуждается в городских пабликах соцсети «ВКонтакте».

«Впервые были в нашем аквапарке. Решили сходить туда на выходных. Простояли в очереди около получаса. Видимо, все из-за того, что с 3 декабря для посещения аквапарка нужно будет иметь QR-код о вакцинации от коронавируса. По крайней мере, люди в очереди эту тему обсуждали», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Об очередях в аквапарке также рассказал один из пользователей паблика «Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «На выходных в аквапарке „ЛетоЛето“ аншлаг. С 3 декабря попасть туда будет можно только при наличии QR-кода», — заявил он в своей публикации, приложив подтверждающее фото. В комментариях к записи мнения по поводу данной ситуации разделились. «Не пишите чушь. Почти у всех уже есть QR-код. А аншлаг у них в связи с акциями и более-менее адекватной ценой на посещение СПА/аквапарка», — считает Сергей Кугаевский. «Были на выходных там, не было такого количества людей. Возможно, это самое утро, когда много людей пришли заранее, кассы еще не успели всех принять», — отметила Мария Кед.

Комментарий пресс-службы аквапарка «ЛетоЛето» ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что с 3 декабря для посещения аквапарков, ресторанов, баров и ряда других общественных мест тюменцам необходимо будет иметь QR-код о вакцинации от коронавируса.

В Тюмени выстраиваются очереди в аквапарк «ЛетоЛето» паблик «Тюмень», соцсеть «ВКонтакте»