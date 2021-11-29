Климатологи заявили об увеличении погодных аномалий в России

Зимой в России все чаще наблюдается плюсовая температура Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глобальное потепление ведет к тому, что на регионы России идет слишком большое количестве циклонов. И теплых аномалий в будущем станет еще больше. Зимы без морозов не являются проблемой, однако весенние возвраты холодов опасны, сообщили в разговоре с URA.RU доктор географических наук, профессор, завкафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов и ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

«Мощные потоки тепла с глобальным потеплением связаны опосредованно, циклоны всегда есть, и они могут менять траекторию. Сейчас идет теплая аномалия и самое главное, она движется по всей Европе и Уралу. Глобальное же потепление проявляется в том, что таких циклонов становиться больше, чем нужно. В целом потепление идет и будет дальше теплеть», — пояснил доктор географических наук Александр Кислов.

С тем, что аномальное тепло в начале зимы обусловлено отчасти глобальным потеплением, согласился и главный специалист прогностического центра «МЕТЕО» Михаил Локощенко. «С одной стороны, аномально теплая погода — это проявление определенных синоптических процессов и влияние отдельных барических центров действия, следствие притока теплых воздушных масс морского происхождения. Но с другой стороны, косвенно это также и проявление глобального потепления, проявление происходящих изменений в климате. Раньше, лет 40-50 назад, температура воздуха зимой в Московском регионе не отмечалась выше +3…+4. Но в последние десятилетия годы и в Московской области и на Урале зимние температуры стали значительно выше», — указал метеоролог.

По его словам, сама по себе теплая зима не так опасна, как резкие похолодания весной. «Аномально теплые предзимье и начало зимы особой опасности для людей, животных и растений не представляют: весенние возвраты холодов гораздо более опасны», — уточнил Локощенко.