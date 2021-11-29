29 ноября 2021

Гинцбург: разработка вакцины от штамма «Омикрон» займет 10 дней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Гинцбург назвал сроки разработки вакцины от омикрон-штамма коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Разработка новой версии вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» займет не более десяти дней. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сама экспериментальная работа по получению нового вакцинного препарата займет не более десяти дней, все остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательство того, что данная вакцина является безопасной и иммуногенной», — заявил Гинцбург в эфире канала «Россия 24». Он отметил, что обычно на это уходит около 2,5 месяцев, однако в условиях ЧС срок можно сократить до 45-50 дней.

Штамм B.1.1.529 коронавирусной инфекции впервые выявили в ЮАР. Ему дали название в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с URA.RU предположил, что «Омикрон» мог образоваться у ВИЧ-инфицированного.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...