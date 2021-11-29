Гинцбург: разработка вакцины от штамма «Омикрон» займет 10 дней

Разработка новой версии вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» займет не более десяти дней. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Сама экспериментальная работа по получению нового вакцинного препарата займет не более десяти дней, все остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательство того, что данная вакцина является безопасной и иммуногенной», — заявил Гинцбург в эфире канала «Россия 24». Он отметил, что обычно на это уходит около 2,5 месяцев, однако в условиях ЧС срок можно сократить до 45-50 дней.
Штамм B.1.1.529 коронавирусной инфекции впервые выявили в ЮАР. Ему дали название в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с URA.RU предположил, что «Омикрон» мог образоваться у ВИЧ-инфицированного.
Подписывайтесь на URA.RU в